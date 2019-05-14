Арьев сообщил, что КСУ может отменить закон о люстрации

Новости Украины: Закон "Об очищении власти" был принят парламентом и подписан Президентом Украины 16 октября 2014 года.

Народный депутат от БПП Владимир Арьев заявляет, что Конституционный суд во вторник, 14 мая, может принять решение об отмене закона о люстрации. Об этом он сообщил в Twitter.

"Завтра надо идти в Конституционный суд. На 10:00. Там могут отменить люстрацию и открыть дорогу во власть тем новым лицам, которые мы за пять лет успели подзабыть. Далее под угрозой электронные декларации ", - написал он.

Как сообщалось, закон "Об очищении власти" был принят парламентом и подписан Президентом Украины 16 октября 2014 года. Он, среди прочего, предусматривает, что некоторые категории лиц в течение десяти лет не имеют права занимать должности в государственных органах власти Украины.

В том же году в КС поступило два представления от Верховного суда Украины и одно представление от 47 народных депутатов, среди которых были в основном бывшие регионалы, относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.