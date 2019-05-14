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Порошенко уверен, что трибунал поможет освободить пленных моряков

Порошенко уверен, что трибунал поможет освободить пленных моряков
06:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко верит, что "морской" трибунал сдвинет с места дело пленных моряков

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина и дальше должна продолжать шаги, направленные на освобождение своих моряков, захваченных Россией в плен во время агрессии в акватории Черного моря. Об этом глава государства сказал после встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, сообщает Администрация Президента.

«И дальше нам надо действовать. Далее в направлении освобождения наших моряков», - сказал Глава государства во время общения с представителями СМИ в Брюсселе.

Петр Порошенко напомнил, что по его поручению была сформирована группа для представления позиции нашего государства в морском трибунале, и там уже идет рассмотрение дела. «В Гамбурге состоялись слушания и мы ждем решений до конца этого месяца», - констатировал Президент.

Он подчеркнул, что решение по делу должны быть обязательными к исполнению для России.

«Решения должны быть обязательные для Российской Федерации, которая не имеет никакой юрисдикции по нашим военнослужащим, которые были в результате акта агрессии в нейтральных водах Черного моря захвачены в плен. Решением трибунала будет требование немедленного освобождения украинских моряков», - сказал Глава государства.

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Брюссель, Петр Порошенко, Дональд Туск, Пленные моряки, Морской трибунал.
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