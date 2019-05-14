Скачать
Вторник, 14.05.2019
Порошенко и Доль обсудили вопросы межпартийного сотрудничества
Порошенко и Доль обсудили вопросы межпартийного сотрудничества
Арьев сообщил, что КСУ может отменить закон о люстрации
Арьев сообщил, что КСУ может отменить закон о люстрации
Леганес хочет оставить Лунина
Леганес хочет оставить Лунина
Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров

Разумков считает лучшим решением принятие закона о выборах в парламент, а не Избирательного кодекса

Разумков считает лучшим решением принятие закона о выборах в парламент, а не Избирательного кодекса
04:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти осенью 2019 года.

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что лучшим и более простым решение было принятие закона о парламентских выборах, а не Избирательного кодекса.

"Если мы с вами говорим о кодексе, то можно сейчас пойти по другому пути - можно рассмотреть закон. Потому что кодекс по большому счету должен был бы в себя включить все: и выборы президента, и выборы в парламент, и местные выборы... можно не рассматривать около 4 тыс правок, а принять закон. И таким образом упростить процедуру, было бы желательно", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник

Д.Разумков напомнил, что вопрос принятия Избирательного кодекса был одним из пунктов коалиционного соглашения.

7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента А.Парубием.

Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов. Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы в парламент, Избирательный кодекс, Владимир Зеленский, Выборы в Верховную Раду, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Туск и Юнкер награждены орденом князя Ярослава Мудрого I степени
02 Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
03 Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
04 Порошенко о дате инаугурации Зеленского: Мяч находится на поле парламента
05 "Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко встретился с генсеком НАТО
Порошенко встретился с генсеком НАТО
Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (6.05 - 12.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Диетологи назвали специи, сжигающие вес
Диетологи назвали специи, сжигающие вес
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь