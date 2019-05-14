Заседание Верховной Рады 14 мая: Повестка дня

Новости Украины: Рада сегодня рассмотрит вопрос рынка электроэнергии.

Верховная Рада Украины сегодня продолжит рассматривать внесение изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№8527 и №8527-д). Также запланировано рассмотрение внесения изменений в законодательство в сфере использования ядерной энергии (№5550-д и №7471-д). Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВР на сегодня.

После этого депутаты должны рассмотреть включение в повестку дня проекта постановления об Обращении Верховной Рады в Организацию Объединенных Наций, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею НАТО, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, к национальным парламентам государств мира относительно осуждения нарушения прав коренных народов в Российской Федерации (№ 10125) и ряда законопроектов.

Кроме того, парламентарии должны рассмотреть законопроекты по защите общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма (№4030а и 4030-1), совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований (№5395-д), о внесении изменений в Закон Украины "О службе в органах местного самоуправления" (№8369), об основах административно-территориального устройства Украины (№8051), об усилении государственных гарантий для горных и высокогорных населенных пунктов (№6439-д) и назначении внеочередных выборов сельских и поселковых голов.

Напомним, во время заседания Согласительного совета спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что дата проведения инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского будет определена народными депутатами на этой пленарной неделе.

При этом в повестке дня на сегодня нет проектов постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского.