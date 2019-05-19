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Ряду государственных деятелей присвоили дипломатические ранги

Ряду государственных деятелей присвоили дипломатические ранги
14:07 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении дипломатических рангов отдельным украинским государственным деятелям.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил дипломатические ранги отдельным украинским государственным деятелям, в частности, Владимиру Арьеву, Егору Божко и Артуру Герасимову.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил дипломатические ранги отдельным украинским государственным деятелям, среди которых - председатель Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимир Арьев, заместитель министра иностранных дел Егор Божко и председатель Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артур Герасимов. Соответствующий Указ обнародован на сайте главы государства.

"Согласно статье 25 Закона Украины "О дипломатической службе" постановляю присвоить дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Арьеву Владимиру Игоревичу - председателю Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам культуры, образования, науки и медиа, Божко Егору Валерьевичу - заместителю министра иностранных дел Украины, Герасимову Артуру Владимировичу - председателю Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ, Шутенко Сергею Александровичу - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Греческой Республике", - отмечается в документе.

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Кроме этого, Президент присвоил дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса Генеральному консулу Украины в Дюссельдорфе Владиславу Егорову, Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Беларусь Игорь Кизиму, а также дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса заместителю руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения - руководителю департамента стратегического планирования Администрации Президента Украины Марии Витушок.

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Указ, Петр Порошенко, Дипломатические ранги, Государственные деятели.
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