Порошенко подписал указ об увольнении омбудсмена по правам ребенка

Президент Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.
Текст Указа №290/2019 обнародован на сайте главы государства.
"Освободить Кулебу Николая Николаевича с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка", - отмечается в документе.
Кулеба занимал должность Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка с декабря 2014 года.
Напомним, ранее Петр Порошенко своим указом уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину.
Как сообщалось ранее Порошенко присвоил дипломатические ранги отдельным украинским государственным деятелям, в частности, Владимиру Арьеву, Егору Божко и Артуру Герасимову.