Порошенко подписал указ об увольнении омбудсмена по правам ребенка

Новости Украины: Президент уволил Кулебу с должности детского омбудсмена.

Президент Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

Текст Указа №290/2019 обнародован на сайте главы государства.

"Освободить Кулебу Николая Николаевича с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка", - отмечается в документе.

Кулеба занимал должность Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка с декабря 2014 года.

Напомним, ранее Петр Порошенко своим указом уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину.

Как сообщалось ранее Порошенко присвоил дипломатические ранги отдельным украинским государственным деятелям, в частности, Владимиру Арьеву, Егору Божко и Артуру Герасимову.