Скачать
Среда, 22.05.2019
ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения
ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день
Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день

Сарган: У Луценко есть реальные результаты в отличие от его предшественников

Сарган: У Луценко есть реальные результаты в отличие от его предшественников
16:25 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган раскритиковала высказывания политиков в отношении генпрокурора Юрия Луценко относительно расследования дела по Майдану.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган раскритиковала высказывания политических и общественных деятелей, возлагающих на генпрокурора Юрия Луценко ответственность за то, что расследования преступлений, совершенных против митингующих во время Революции достоинства, а также в отношении высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича не доведены до конца или были закрыты.

"ТРИ генпрокурора (Махницкий, Ярема, Шокин - забыли, были такие с февраля 2014 года по май 2016г) и один неизменный (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей - прим. ред) Горбатюк расследовали дела по Майдану и по тем, кто сбежал. И по тем, кто начинает возвращаться в частности. Как расследовали? Сами видели", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Сарган напомнила, что Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016г и за время своей деятельности на этом посту имеет реальные результаты.

"Приговор легитимному (Януковичу – прим. ред), спецконфискация денег окружения яныка, коррупционеры в судах в пределах подследственности. Реальные результаты в отличие от трех предыдущих", - перечислила она.

При этом пресс-секретарь генпрокурора возмутилась звучащими в адрес исключительно Луценко обвинения и предложила таким критикам оценить степень их собственной вины в произошедшем.

"Виноват один! Задолбало! Достало читать проклятия тех, то сам ничего не делает, кроме "всепропало" под каждым сообщением. Начните винить себя в том, что произошло. Может, тогда попустит и начнет работать голова, а не руки о клавиатуру гаджета", - написала Сарган.

Поводом для данного поста стало возвращение в Украину в воскресенье бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова, который в своем телеграмм-канале также призвал других покинувших страну людей последовать его примеру.

Вслед за этим последовало в соцсетях и СМИ множество высказываний политических и общественных деятелей, которые вменяют в вину действующему генпрокурору отсутствие уголовного преследования в Украине Портнова.

Зеленский провел встречу с Луценко

Так, в частности, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив на своей странице в соцсети Фейсбук написал адресованный Луценко пост следующего содержания: "Юрий Луценко я правильно понимаю, что вы все еще в должности генерального прокурора? И именно из-за вашей бездеятельности сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?".

В ответ Луценко в комментариях под этим постом задал встречный вопрос: "А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, Критика, Лариса Сарган, Революция Достоинства, Расследования по делу Майдана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
02 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь