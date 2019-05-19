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Порошенко: Пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе

Порошенко: Пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе
18:31 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины: По словам Порошенко, смена власти является признаком принадлежности Украины к европейской цивилизации.

Действующий президент Петр Порошенко желает своему преемнику Владимиру Зеленскому успешного президентства.

Об этом говорится в его обращении к украинцам накануне инаугурации нового президента.

"Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе", - заявил Порошенко.

При этом он снова заявил, что остается в политике, поскольку "положительные изменения, там, где они есть, еще не стали необратимыми".

"Мой долг - опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве... Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах", - отметил Порошенко.

Инаугурация Зеленского: Программа торжественных мероприятий

Он добавил, что ритуальных проевропейских и евроатлантические деклараций мало, и для движения к ЕС и НАТО нужна повседневная тяжелая работа.

"Это то, чего как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки, - резкие или ползучие, явные или скрытые - вернуть страну в сферу российского влияния получат решительный отпор", - отметил 5-й президент.

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Инаугурация, Петр Порошенко, Владимир Зеленский.
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