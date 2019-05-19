Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АП

Новости Украины: Порошенко уволил Сергея Марченко с должности заместителя главы Администрации президента.

Президент Петр Порошенко уволил заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко.

Соответствующий указ №293 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Марченко Сергея Михайловича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.

В августе 2018 года Сергей Марченко был назначен заместителем главы Администрации президента Украины. До этого он был заместителем министра финансов.

Ранее Порошенко уволил Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

Как сообщалось ранее Порошенко присвоил дипломатические ранги отдельным украинским государственным деятелям, в частности, Владимиру Арьеву, Егору Божко и Артуру Герасимову.