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Вакарчук сообщил, что в его партии не будет действующих депутатов

Вакарчук сообщил, что в его партии не будет действующих депутатов
21:50 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Вакарчук заявил, что в списке партии "Голос" не будет депутатов нынешнего созыва.

Музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что не намерен включать в список своей партии народных депутатов нынешнего созыва.

"Если будет старая система выборов то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений и мы будем делать их сами. Поэтому наш список, я так считаю и буду предлагать это партии, должен полностью состоять из людей среди которых не будет действующих народных депутатов", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

По словам Вакарчука, нардепы нынешнего созыва парламента могут попробовать свои силы на мажоритарных округах.

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"Есть много хороших народных депутатов, у которых могут взгляды совпадать с нашими. Я уверен, что на мажоритарных округах они с успехом убедят своих избирателей по результатам их работы за 5 лет", - пояснил он.

Напомним, 16 мая рок-музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о походе в политику и представил свою партию "Голос", с которой он намерен участвовать в парламентских выборах.

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Парламентские выборы, Голос, Святослав Вакарчук.
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