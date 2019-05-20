Зеленский поучаствовал в репетиции инаугурации

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский принял участие в репетиции инаугурации, которая запланирована на понедельник, 20 мая.
Об этом сообщает Громадське.
"В правительственном квартале Киева проводят репетицию инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. К зданию парламента никого не пускают .... В репетиции церемонии принимает участие сам Зеленский", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что сотрудники правоохранительных органов ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ в Раду вечером 19 мая. В то же время доступ к Мариинскому парку сотрудники правоохранительных органов не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.
Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.
Напоминаем, в пресс-службе новоизбранного президента Владимира Зеленского обнародовали программу торжественных мероприятий на 20 мая по случаю его вступления на пост главы государства.