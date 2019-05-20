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Зеленский поучаствовал в репетиции инаугурации

Зеленский поучаствовал в репетиции инаугурации
00:17 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Владимир Зеленский принял участие в репетиции инаугурации.

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский принял участие в репетиции инаугурации, которая запланирована на понедельник, 20 мая.

Об этом сообщает Громадське.

"В правительственном квартале Киева проводят репетицию инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. К зданию парламента никого не пускают .... В репетиции церемонии принимает участие сам Зеленский", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что сотрудники правоохранительных органов ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ в Раду вечером 19 мая. В то же время доступ к Мариинскому парку сотрудники правоохранительных органов не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.

Напоминаем, в пресс-службе новоизбранного президента Владимира Зеленского обнародовали программу торжественных мероприятий на 20 мая по случаю его вступления на пост главы государства.

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Президент, Инаугурация, Репетиция, Владимир Зеленский.
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