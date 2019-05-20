Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского (Онлайн-трансляция)

Смотрите фото (19)
Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского (Онлайн-трансляция)
08:30 Пн, 20 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: Сегодня, 20 мая, состоится инаугурация Владимира Зеленского - с этого момента он официально вступит в должность шестого президента Украины.

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский примет присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады в понедельник, 20 мая. Начало инаугурации - в 10:00. 

Продолжение Инагурации Президента Зеленсого смотреть по ссылки - Шестой президент Украины: Инаугурация Зеленского (Онлайн-трансляция)

В столице сегодня дежурят около 400 сотрудников ГСЧС и 90 единиц техники. Кроме того, около мест проведения инаугурации дежурят 43 спасателя и 6 единиц техники.

В сессионном зале парламента, где пройдет церемония привдения Зеленского к присяге, собираются народные депутаты. Парламентарии активно фотографируются, положив руку на Конституцию

На церемонию инаугурации прибыли и патриарх Филарет, и председатель ПЦУ Епифаний. В комментариях журналистам в кулуарах парламента Епифаний отметил, что он получил приглашение от имени спикера ВР Андрея Парубия.

На инаугурацию приехали также коллеги Зеленского по Кварталу – Евгений Кошевой, Юрий Корявченков, Мика Фаталов.

Кошевой рассказал журналистам, что в Раду он заходить не будет и смотреть церемонию будет на экране под зданием парламента.

Церемония еще не началась, а все желающие его увидеть уже собираются возле Верховной Рады.

 

Киевский метрополитен закрыл на вход станцию "Арсенальная".

Карта перекрытых дорог в Киеве, полиция предупреждает, что из-за большого количества иностранных гостей возможно перекрытие Бориспольской трассы.

В Мариинском парке, где пройдет по условному коридору новый президент, уже собираются люди. Чтобы попасть в парк, всем желающим придется пройти досмотр.

Вчера возле Верховной рады прошла репетиция инаугурации, во время которой новоизбранного президента заменял статист. А вечером к зданию парламента прибыл и сам Зеленский.

Программа торжественных мероприятий

с 10.00 до 11.00 Зеленский будет участвовать в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия им присяги украинскому народу.

С 11.05 до 11.20 Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины.

11.20 до 11.50 состоится приветствие Зеленским и его супругой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце", - говорится в сообщении.

Зеленский извинился перед киевлянами за инаугурацию 20 мая

Также программой предусмотрено, что с 12.00 до 13.30 Зеленский примет участие в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента.

С 14.30 до 17.00 запланированы двусторонние встречи Зеленского с главами иностранных делегаций в Администрации президента.

Иностранные гости

На церемонию инаугурации Владимира Зеленского были приглашены представители многих стран-партнеров Украины и международных организаций. НАТО будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Алваргонзалес. От ЕС приедет вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.

Также известно, что на инаугурации будут присутствовать президенты как минимум пяти стран - Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии.Германия обещала отправить на инаугурацию Владимира Зеленского делегацию высокого уровня – ожидается, что в нее войдет президент ФРГ в 2010—2012 годах Кристиан Вульф.

Делегацию США возглавит министр энергетики США Рик Перри, в нее войдет и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Чехию представит председатель Сената (верхней палаты) парламента Ярослав Кубера, от Великобритании приедет министр по делам Содружества и ООН лорд Тарик Ахмад.. Делегацию Польши возглавит министр иностранных дел Яцек Чапутович, турецкую делегацию — вице-президент Турции Фуат Октай. От Азербайджана прибудет глава парламента Октай Асадов, от Молдовы - премьер-министр Павел Филип.

В МИД рассказали, кого ждут на инаугурацию Зеленского

Румынию будет представлять вице-премьер-министр по вопросам реализации стратегических партнерств Анна Бирчал, Хорватию — госсекретарь МИД Здравка Бушич, Кению — министр иностранных дел Моника Джума.

Представителей России на инаугурацию не приглашали.

Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Верховная рада Украины в ходе заседания 16 мая поддержала проект постановления, которым предлагалось провести инаугурацию новоизбранного президента 20 мая в 10:00.

Всего в Раде было зарегистрировано восемь постановлений об инаугурации Зеленского с датами 17, 19, 20, 26, 28 мая и 1 июня. Вместе с тем, постановления об инаугурации 28 мая и 1 июня были отозваны. И в ходе голосования Рада поддержала проект постановления №10270-2 - 20 мая в 10:00, которое поддержали 315 нардепов.

Зеленский победил на выборах президента Украины

Очередные выборы президента Украины в 2019 году проходили в два тура. К участию в первом туре Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата, однако пять из них воспользовались своим правом и отказались от участия в выборах. Таким образом, в избирательные бюллетени на выборах 31 марта были внесены имена 39 кандидатов, в том числе и Зеленского. По результатам первого тура Зеленский набрал 30,24% голосов и стал лидером среди всех кандидатов. Однако, поскольку абсолютного большинства (более 50%) никому из кандидатов набрать не удалось, после обнародования официальных результатов голосования ЦИК объявил о проведении повторного голосования - 21 апреля. Во второй тур вместе с Зеленским вышел президент Украины Петр Порошенко, который занял второе место с поддержкой 15,95% избирателей.

В целом в первом туре участие в голосовании приняли 18 893 864 избирателей, 5 714 034 из них проголосовали за Зеленского, а Порошенко поддержали 3 014 609 человек.

После первого тура Порошенко и Зеленский провели дебаты, которые состоялись не в телестудии, как обычно, а на НСК "Олимпийский". На дебаты кандидатов на стадион пришли более 12 тыс. украинцев. Это была первая публичная встреча Порошенко и Зеленского. Отметим, что ЦИК не признал эту встречу официальными дебатами. Однако, на предусмотренные законом теледебаты на "Суспільном" Зеленский отказался приходить.

По результатам повторного голосования Зеленский окончательно вырвался вперед - его поддержали 73,22% избирателей, тогда как за Порошенко свой голос отдали 24,45% украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (19)

Все по теме:

Президент, Инаугурация, Администрация Президента Украины, Владимир Зеленский, Президентские выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Инаугурация Зеленского, Шестой президента Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
02 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь