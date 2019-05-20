Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского (Онлайн-трансляция)

Новости Украины: Сегодня, 20 мая, состоится инаугурация Владимира Зеленского - с этого момента он официально вступит в должность шестого президента Украины.

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский примет присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады в понедельник, 20 мая. Начало инаугурации - в 10:00.

Продолжение Инагурации Президента Зеленсого смотреть по ссылки - Шестой президент Украины: Инаугурация Зеленского (Онлайн-трансляция)

В столице сегодня дежурят около 400 сотрудников ГСЧС и 90 единиц техники. Кроме того, около мест проведения инаугурации дежурят 43 спасателя и 6 единиц техники.

В сессионном зале парламента, где пройдет церемония привдения Зеленского к присяге, собираются народные депутаты. Парламентарии активно фотографируются, положив руку на Конституцию

На церемонию инаугурации прибыли и патриарх Филарет, и председатель ПЦУ Епифаний. В комментариях журналистам в кулуарах парламента Епифаний отметил, что он получил приглашение от имени спикера ВР Андрея Парубия.

На инаугурацию приехали также коллеги Зеленского по Кварталу – Евгений Кошевой, Юрий Корявченков, Мика Фаталов.

Кошевой рассказал журналистам, что в Раду он заходить не будет и смотреть церемонию будет на экране под зданием парламента.

Церемония еще не началась, а все желающие его увидеть уже собираются возле Верховной Рады.

Киевский метрополитен закрыл на вход станцию "Арсенальная".

Карта перекрытых дорог в Киеве, полиция предупреждает, что из-за большого количества иностранных гостей возможно перекрытие Бориспольской трассы.

В Мариинском парке, где пройдет по условному коридору новый президент, уже собираются люди. Чтобы попасть в парк, всем желающим придется пройти досмотр.

Вчера возле Верховной рады прошла репетиция инаугурации, во время которой новоизбранного президента заменял статист. А вечером к зданию парламента прибыл и сам Зеленский.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

Программа торжественных мероприятий

с 10.00 до 11.00 Зеленский будет участвовать в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принятия им присяги украинскому народу.

С 11.05 до 11.20 Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины.

"С 11.20 до 11.50 состоится приветствие Зеленским и его супругой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце", - говорится в сообщении.

Также программой предусмотрено, что с 12.00 до 13.30 Зеленский примет участие в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента.

С 14.30 до 17.00 запланированы двусторонние встречи Зеленского с главами иностранных делегаций в Администрации президента.

Иностранные гости

На церемонию инаугурации Владимира Зеленского были приглашены представители многих стран-партнеров Украины и международных организаций. НАТО будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Алваргонзалес. От ЕС приедет вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.

Также известно, что на инаугурации будут присутствовать президенты как минимум пяти стран - Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии.Германия обещала отправить на инаугурацию Владимира Зеленского делегацию высокого уровня – ожидается, что в нее войдет президент ФРГ в 2010—2012 годах Кристиан Вульф.

Делегацию США возглавит министр энергетики США Рик Перри, в нее войдет и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Чехию представит председатель Сената (верхней палаты) парламента Ярослав Кубера, от Великобритании приедет министр по делам Содружества и ООН лорд Тарик Ахмад.. Делегацию Польши возглавит министр иностранных дел Яцек Чапутович, турецкую делегацию — вице-президент Турции Фуат Октай. От Азербайджана прибудет глава парламента Октай Асадов, от Молдовы - премьер-министр Павел Филип.

Румынию будет представлять вице-премьер-министр по вопросам реализации стратегических партнерств Анна Бирчал, Хорватию — госсекретарь МИД Здравка Бушич, Кению — министр иностранных дел Моника Джума.

Представителей России на инаугурацию не приглашали.

Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Верховная рада Украины в ходе заседания 16 мая поддержала проект постановления, которым предлагалось провести инаугурацию новоизбранного президента 20 мая в 10:00.

Всего в Раде было зарегистрировано восемь постановлений об инаугурации Зеленского с датами 17, 19, 20, 26, 28 мая и 1 июня. Вместе с тем, постановления об инаугурации 28 мая и 1 июня были отозваны. И в ходе голосования Рада поддержала проект постановления №10270-2 - 20 мая в 10:00, которое поддержали 315 нардепов.

Зеленский победил на выборах президента Украины

Очередные выборы президента Украины в 2019 году проходили в два тура. К участию в первом туре Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата, однако пять из них воспользовались своим правом и отказались от участия в выборах. Таким образом, в избирательные бюллетени на выборах 31 марта были внесены имена 39 кандидатов, в том числе и Зеленского. По результатам первого тура Зеленский набрал 30,24% голосов и стал лидером среди всех кандидатов. Однако, поскольку абсолютного большинства (более 50%) никому из кандидатов набрать не удалось, после обнародования официальных результатов голосования ЦИК объявил о проведении повторного голосования - 21 апреля. Во второй тур вместе с Зеленским вышел президент Украины Петр Порошенко, который занял второе место с поддержкой 15,95% избирателей.

В целом в первом туре участие в голосовании приняли 18 893 864 избирателей, 5 714 034 из них проголосовали за Зеленского, а Порошенко поддержали 3 014 609 человек.

После первого тура Порошенко и Зеленский провели дебаты, которые состоялись не в телестудии, как обычно, а на НСК "Олимпийский". На дебаты кандидатов на стадион пришли более 12 тыс. украинцев. Это была первая публичная встреча Порошенко и Зеленского. Отметим, что ЦИК не признал эту встречу официальными дебатами. Однако, на предусмотренные законом теледебаты на "Суспільном" Зеленский отказался приходить.

По результатам повторного голосования Зеленский окончательно вырвался вперед - его поддержали 73,22% избирателей, тогда как за Порошенко свой голос отдали 24,45% украинцев.