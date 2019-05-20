Сегодня Совбез ООН проведет заседание по языковому закону

Новости Украины: Инициированное делегацией России заседание Совета Безопасности ООН, посвященное украинскому “языковому закону”, состоится вечером в понедельник, 20 мая.

Сегодня вечером состоится инициированное делегацией РФ заседание Совета Безопасности ООН, посвященное украинскому “языковому закону”.

Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

“Заседание Совбеза ООН по украинскому языковому закону состоится в понедельник, 20 мая, в 22:00 час. по киевскому времени”, - написал он.

Дипломат добавил, что прямая трансляция будет доступна на сайте ООН.

Как сообщалось, в пятницу, 17 мая, делегация России обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание по поводу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Украинские дипломаты назвали это абсурдом и попыткой России превратить Совет Безопасности ООН в “вечернее шоу”, поскольку эта структура призвана обсуждать вопросы международного мира и безопасности, к чему украинский закон о языке не имеет ни малейшего отношения.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" приняла 25 апреля, за него проголосовали 278 народных депутатов. 15 мая закон подписал Президент Петр Порошенко.