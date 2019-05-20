Президент Зеленский распускает Раду

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский распускает Верховную Раду восьмого созыва.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца.

"Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки", - сказал Зеленский

Президент также подчеркнул: "А также я прошу вас уволить с должности главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины".

При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два месяца.

"Сделайте это и повесьте медали себе – это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.

Кроме того, Зеленский предложил Кабинету министров подать в отставку.

"Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "правительство не решает наших проблем – правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, ЧТО мы не сможем сделать. Это неправда – можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - сказал он в ходе обращения к Украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.