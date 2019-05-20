Зеленскому передали послание от Трампа

Новости Украины: Министр энергетики США передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от Дональда Трампа.

Министр энергетики США Рик Перри передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от главы США Дональда Трампа относительно будущего сотрудничества.

Об этом 20 мая он сказал после инаугурации Зеленского в Верховной Раде.

"Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом", - сказал Перри.

По его словам, речь Зеленского в ВР была впечатляющей и мощной, а США и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Напомним, в понедельник, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил, что распускает Верховную Раду.