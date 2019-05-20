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В ЦИК рассказали, когда возможен роспуск Рады

В ЦИК рассказали, когда возможен роспуск Рады
14:46 Пн, 20 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия официально никак не отреагировала на возможное проведение внеочередных выборов в парламент, потому что еще нет указа.

В Центральной избирательной комиссии пока официально не комментируют возможность проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Как сообщил источник в ЦИК,"официального комментария пока не может быть, потому что еще нет указа президента".

По словам собеседника агентства, согласно ст.107 закона о выборах народных депутатов, избирательная кампания стартует со следующего дня после опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, с этого же дня стартует выдвижение кандидатов в депутаты партиями, а заканчивается процесс выдвижения за 40 дней до дня голосования. 

Согласно этой же статье, подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты начинается на следующий день после опубликования указа и заканчивается за 30 дней до дня голосования. Регистрация кандидатов в депутаты заканчивается за 25 дней до дня голосования. Что касается финансовых вопросов, в частности, закупки избирательных бюллетеней и других необходимых услуг, то в ЦИК считают, что пока еще рано об этом говорить.

"Мы будем все это анализировать уже после указа. Потому что мы не знаем, когда именно он будет опубликован. Поэтому о технических и финансовых вопросах проведения выборов говорить еще немножко рановато", - отметил представитель ЦИК.

В статье 107 закона о выборах народных депутатов также указано, что средства на подготовку и проведение внеочередных выборов перечисляются ЦИК в трехдневный срок со дня опубликования указа.

Президент Зеленский распускает Раду

Как сообщалось, 17 мая фракция "Народный фронт" заявила о выходе из коалиции. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте. Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой.

В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады. Сегодня, 20 мая, президент Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведении досрочных парламентских выборов.

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Верховная Рада, Конституция Украины, Роспуск, Владимир Зеленский, ЦИК Украины.
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