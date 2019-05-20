Совет Церквей поздравил Зеленского и выразил готовность к сотрудничеству

Новости Украины: Совет Церквей готов поддерживать Зеленского на посту Президента Украины.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций поздравил Владимира Зеленского со вступлением на пост Президента Украины.

Поздравительное письмо был обнародовано интернет-представительством ВСЦиРО.

"Последние пять лет были непростыми для украинского общества, однако и следующие пять лет не будут легкими: перед Украиной остаются те же вызовы. Кроме противодействия продолжающейся российской агрессии, украинское общество стремится к построению на самом деле европейского демократического государства со справедливым судопроизводством и верховенством права, основанного на моральных ценностях", - говорится в поздравительном письме.

ВСЦиРО выразила готовность поддерживать Зеленского на пути положительных изменений и реформ, утверждения справедливости и мира, в которых нуждается Украина.

"Также мы молимся, чтобы при Вашем президентстве различные ветви власти, различные политические силы вместе с гражданским обществом смогли проявить государственную зрелость и сплотиться для работы в интересах всей Украины", - подчеркнули члены ВСЦиРО.

Они также предложили наладить системный диалог и взаимодействие на принципах партнерства между Президентом Украины и ВСЦиРО, который представляет около 95% всех религиозных общин Украины, в частности православных, греко- и римско-католических, протестантских, иудейских и мусульманских. Религиозные деятели отмечают, что этому могла бы способствовать личная встреча Зеленского с ВСЦиРО в ближайшее время.