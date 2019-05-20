Инаугурация закончилась: полиция открыла проезд по всем улицам Киева

Новости Украины: Киевская полиция сняла все ограничения на движение в Киеве после окончания инаугурации.

В Патрульной полиции Украины сообщают, что сняли ограничения движения автотранспорта по всем улицам и транспортным магистралям Киева, с 6.00 понедельника перекрытым в связи с мероприятиями по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Движение всеми улицами Киева восстановлено", - сообщила пресс-служба Патрульной полиции в своем аккаунте в Твиттер около 14.00 понедельника.

В связи с мероприятиями по случаю инаугурации с утра понедельника в Киеве был ограничен проезд по нескольким мостам через р.Днепр, а также ряду проспектов и улиц в центральной части города.

Как сообщалось, в понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. В связи с мерами по инаугурации полиция временно ограничивала движение на нескольких улицах столицы.