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Обнародована биография и адрес проживания Зеленского

Обнародована биография и адрес проживания Зеленского
15:50 Пн, 20 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: На официальном сайте президента Украины опубликована биография Владимира Зеленского, в которой указаны знаменательные этапы его жизни и должности.

Официальное интернет-представительство главы государства обнародовало официальную биографию президента Украины Владимира Зеленского. В опубликованный на сайте биографии указаны знаменательные этапы жизни и должности Зеленского, которые он занимал до избрания президентом.

В биографии отмечается, что Зеленский родился в Кривом Роге. В 1995-2000 гг. он учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Правоведение" и получил квалификацию юриста. 

С 1997 до 2003 был актером, сценаристом, художественным руководителем команды Клуба веселых и находчивых "Квартал 95", а с 2003 до 2011 года - художественным руководителем в ООО "Студия "Квартал 95".

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С 2011 по 2012-й Зеленский работал генеральным продюсером в частном акционерном обществе "Телеканал "Интер". В 2013 году он вернулся на должность художественного руководителя "Студии "Квартал 95" и занимал ее до 2019 года.

В творческом активе у Зеленского есть 10 полнометражных игровых фильмов. Он является обладателем более 30 наград Национальной телевизионной премии Украины "Телетриумф", а также премий и лауреатом многих международных кино-, телефестивалей и медиафорумов.

Также в биографии указывается, что Зеленский сыграл главную роль в сериале "Слуга народа", который получил ряд международных наград.

"С самого начала боевых действий на Донбассе вместе со студией "Квартал 95" помогал армии. Актеры передавали бойцам средства, технику, посещали с концертами передовую и разные военные части", - говорится в тексте.

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Президент Украины является беспартийным. Он женат на Елене Зеленской и воспитывает двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла. Живет Зеленский, как указано на сайте президента, по адресу: 04211, м. Киев, просп. Героев Сталинграда, дом 6-б, корп. 1, кв. 31. Судимости, не погашенной и не снятой в установленном законом порядке, у него нет.

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Присяга, Инаугурация, Биография, Президент Украины, Владимир Зеленский.
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