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Суд арестовал главу Госслужбы занятости

Суд арестовал главу Госслужбы занятости
15:50 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Валерия Ярошенко задержали с возможностью внесения залога 20 млн гривен.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов для и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает 20 мая пресс-служба Государственного бюро расследований. Отмечается, что Печерский суд Киева избрал меры должностным лицам Государственной службы занятости и посреднику, задержанным в пятницу при получении 480 тысяч гривен от предпринимателя.

И.о. председателя Государственной службы занятости Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 20 млн. грн.

Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможность внесения залога в 9,6 млн грн.

Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, 17 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе с исполняющим обязанности председателя Государственной службы занятости Валерием Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения.

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Суд, Арест, Служба занятости, Валерий Ярошенко.
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