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Зеленский призвал США продолжать ужесточение санкций против России

Зеленский призвал США продолжать ужесточение санкций против России
20:52 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей администрации Соединенных Штатов Америки и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства, и обсудил с ними вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", - сказал он.

"Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - добавил глава государства.

Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности.

Президент добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине. "У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в плане ценностей и прозрачности", - сказал он.

Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

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Глава государства также подчеркнул важность дальнейшего комплексного развития украинско-американского стратегического партнерства, прежде всего, путем реализации взаимовыгодных программ сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.

С американской стороны во встрече приняли участие члены президентской делегации во главе с министром энергетики США Риком Перри - специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

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США, Владимир Зеленский, Рик Перри, Рон Джонсон, Курт Волкер.
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