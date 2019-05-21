Министр обороны поблагодарил украинцев за поддержку

Новости Украины: Министр обороны Степан Полторак 20 мая написал заявление об отставке с должности министра обороны

Министр обороны Степан Полторак поблагодарил украинцев за поддержку во время его работы на посту главы Минобороны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я растроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас она наравне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору", - отметил Полторак.

Как сообщалось, Степан Полторак 20 мая написал заявление об отставке с должности министра обороны на имя Президента Владимира Зеленского.