Зеленский рассчитывает на дальнейшее стратегическое партнерство Украины и Латвии

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Латвию за то, что в трудный период для Украины она стала надежным партнером.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, который прибыл на инаугурацию 20 мая, отметил вклад Риги в реформирование украинского оборонного сектора.

Как сообщается на официальном сайте главы государства в понедельник, Зеленский поблагодарил, что "в трудный период для нашей страны Латвия была и остается надежным партнером и другом Украины". Президент также особо отметил усилия Латвии в поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

Он отметил, что приоритеты Украины во внешней политике и продолжении реформ остаются неизменными. Президент также выразил надежду, что Латвия и в дальнейшем будет адвокатом Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Кроме этого, Зеленский отметил усилия Латвии в предоставлении помощи Украине в вопросах реформирования оборонного сектора. И заверил, что в центре его внимания будет оставаться защите иностранных инвесторов.