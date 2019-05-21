Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Бывший глава Конституционного суда Шевчук обжаловал свое увольнение

Бывший глава Конституционного суда Шевчук обжаловал свое увольнение
12:51 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Станислав Шевчук подал иск в Окружной админсуд Киева в связи с увольнением его с должности главы и судьи КС.

Уволенный с должности судьи Конституционного суда Украины Станислав Шевчук обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

"Только что, в соответствии с подсудность, обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании действий КСУ о моем увольнении незаконными, отмене постановления об увольнении, немедленного восстановления меня на должностях судьи и председателя суда", - написал Шевчук на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, процесс будет максимально открытым и публичным. "Я всегда отрыт для общества и хочу, чтобы общество было в курсе этого процесса. А оценку действиям сторон даст суд", - добавил Шевчук.

Уволенный глава КС Шевчук: Это по сути рейдерский захват должности

Как сообщалось, на состоявшемся собрании судей КС 14 мая судьи приняли решение о недоверии главе КС Украины Шевчуку Украины на основании п.3 ст.21 закона "О Конституционном суде Украины" и затем приступили к специальному пленарному заседанию.

Согласно п.3 ст.21 закона о КС, судью КС увольняют за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи КС, или выявление его несоответствия занимаемой должности. Вопрос об увольнении судьи с должности по таким основаниям суд рассматривает на специальном пленарном заседании при наличии заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики суда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Конституционный Суд, КСУ, Станислав Шевчук, Глава Конституционного Суда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь