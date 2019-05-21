Зеленский подписал указ о роспуске Рады

Новости Украины: Зеленский досрочно распустил Раду VIII созыва и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

Соответствующий указ президента Украины №303/2019 от 21 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Накануне, в администрации президента Украины во вторник прошли консультации главы государства Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп.