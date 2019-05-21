Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.
Соответствующий Указ Глава государства подписал во вторник, 21 мая.
Другим своим Указом Президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Генерал армии Виктор Муженко возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с июля 2014 года.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.