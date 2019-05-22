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Богдан заявил, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо

Богдан заявил, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо
01:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.

Андрей Богдан, назначенный сегодня главой Администрации президента, заявляет, что под действие закона о люстрации попал несправедливо. Об этом он сказал в эфире телеканала 112, сообщает ТСН.

"Я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо", - заявил Богдан. Он уточнил, что причиной его преследования стало то, что он раскрыл коррупционную схему, по которой из госбюджета выводились миллиарды. По словам Богдана, человек, который создал эту схему одновременно является одним из из авторов закона о люстрации.

Также Богдан добавил, что ранее должности главы Администрации президента и заместителей главы АП вывели из государственной службы, а следовательно и из-под действия закона о люстрации. Поэтому, по его словам, о нарушении закона в ситуации с его назначением речь не идет.

Андрей Богдан - украинский юрист, работал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в Кабмине Николая Азарова (2010-2014). Известный как адвокат бизнесмена Игоря Коломойского. Был юридическим советником Зеленского во время избирательной президентской кампании.

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Все по теме:

Глава администрации, закон о люстрации, 21 мая, Андрей Богдан.
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