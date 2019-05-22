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Богдан заявил о приостановлении своей адвокатской деятельности

Богдан заявил о приостановлении своей адвокатской деятельности
04:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении Богдана главой Администрации президента.

Глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что прекращает свою адвокатскую деятельность. Соответствующее заявление он сделал в эфире "112 Украина".

"Я профессиональный адвокат, и люди, которые здесь присутствуют, могут засвидетельствовать, что я был адвокатом многих политиков во всех лагерях, которые представлены здесь. На самом деле я являюсь адвокатом определенного бизнес-крыла, определенного олигарха, но с момента, когда я заступаю на службу, я сдам свою адвокатскую лицензию, это прописано... в международной практике, в тех же США, где является адвокатом Джулиани. Он является лишь адвокатом определенной персоналии, он не является официальным представителем...", - сообщил Богдан.

Он отметил, что с момента вступления в должность официально прекращает свою адвокатскую деятельность.

"Это официально публикуется в реестре адвокатов, и с этого момента любой человек может зайти, посмотреть и сказать, что я не адвокат и не представляю ни одного человека ни в уголовном, ни в любом другом процессе", - добавил Богдан.

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Владимир Зеленский, Глава АП, Андрей Богдан, Богдан приостановил адвокатскую деятельность.
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