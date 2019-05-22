Порошенко встретился с лидерами украинской диаспоры

Новости Украины: Лидеры украинской диаспоры заверили, что будут пристально наблюдать за процессами в Украине.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Павлом Градом и президентом Украинского конгрессового комитета Америки Андреем Футеем выразил благодарность украинской диаспоре за поддержку украинского государства в течение пяти лет, сообщила пресс-служба Порошенко.

"Во-первых, я хотел бы поблагодарить за мощную поддержку в течение 5 лет. Я это чувствовал, и хочу отметить, что без единства украинцев со всего мира, без этого сотрудничества было бы гораздо труднее сформировать такую мощную международную поддержку Украины в, возможно, самые непростые времена", - говорится в сообщении на странице Порошенко в Фейсбук.

Также он отметил, что принятие "Закона о государственном языке" стало общей победой для украинцев всего мира.

В свою очередь Грод отметил обеспечение прозрачных демократических выборов в Украине, в ходе которых 300 наблюдателей представляли именно Всемирный конгресс украинцев.

"Эти выборы показали всему миру, что Украина является взрослым, демократическим, успешным государством. И это все видели. Вы задали сейчас совершенно новые стандарты, и эти выборы это подтвердили", - отметил президент ВКУ.

Кроме того лидеры украинской диаспоры заверили, что будут пристально наблюдать за процессами в Украине и выразили надежду, что страна будет и дальше двигаться курсом европейской и евроатлантической интеграции.