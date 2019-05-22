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Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
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Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи

Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
05:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На протяжении ночи будут подготовлены изменения к действующему закону "О выборах народных депутатов Украины".

Законопроект относительно внесения изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" в части отмены мажоритарной системы и снижения проходного барьера в Верховную Раду с 5% до 3% планируют подготовить в ночь на 22 мая. Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам Регламента и организации работы парламента, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арешонков на своей странице в Facebook.

"На протяжении ночи будут подготовлены изменения к действующему закону "О выборах народных депутатов Украины" в части отмены одномандатных округов, в которых избиратели могли выбрать конкретного человека, а не кота в мешке. Взамен предлагается пропорциональная система по закрытым спискам и снижение проходного барьера до 3%. Верховной Раде будет предложено за это проголосовать. Это будет презентовано обществу как новая избирательная система", - отметил политик.

В то же время он напомнил, как работала такая система в предыдущие годы. Так, по словам Арешонкова, избиратель видел первую презентационную пятерку или десятку партийного списка, а дальше - "темные лошадки, у которых вроде бы были фиксированные места".

"После прохождения в парламент "ненужных и подставных" кандидатов подвигали, заставляя написать заявление о сложении полномочий, и в списке уже продвигали нужную часто одиозную персону, за которых избиратель никогда бы не проголосовал", - уточнил он.

Сам Арешонков является народным депутатом от Коростенского мажоритарного округа Житомирской области (фракция "Блок Петра Порошенко").

Президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи 20 мая объявил о роспуске Верховной Рады. Во вторник, 21 мая, Зеленский подписал указ о назначении внеочередных выборов на 21 июля.

В тот же день Глава государства провел встречу с руководством Верховной Рады и лидерами депутатских фракций, во время которой, в частности, предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов, отменив мажоритарную систему и снизив проходной барьер с 5% до 3%.

Также Зеленский предложил принять изменения к закону “О публичных закупках” по уменьшению сроков тендеров, которые будет проводить Центральная избирательная комиссия во время выборов.

Вечером 21 мая Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что издал распоряжение "О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины" 22 мая 2019 года в 12:00.

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Выборы, Нардеп, Закон о выборах, Изменения к закону о выборах.
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