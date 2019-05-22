Скачать
Среда, 22.05.2019
Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
Из фракции БПП официально вышли четыре нардепа
Из фракции БПП официально вышли четыре нардепа
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 22 мая
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 22 мая
Королева Украины 2019: известно имя счастливой обладательницы короны
Королева Украины 2019: известно имя счастливой обладательницы короны

В Нидерландах министр ушел в отставку из-за статистики

В Нидерландах министр ушел в отставку из-за статистики
10:32 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: Госсекретарь Нидерландов Марк Харберс подал в отставку из-за статистики о преступлениях, совершенных лицами, ищущими убежища.

Нидерландский министр по делам искателей убежища Марк Харберс подал в отставку во время дебатов с депутатами по поводу доклада, в котором цифры о количестве беженцев, подозреваемых в насильственных преступлениях, были "скрыты".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dutch News.

Харберс сказал депутатам, что он считает себя ответственным за доклад, в котором не были четко указаны цифры о том, сколько беженцев подозревалось в изнасилованиях и убийствах.

"Я несу ответственность не только перед законом, но и перед самим собой", - сказал Харберс.

В докладе были выделены отдельные категории для нетяжелых преступлений вроде краж в магазинах. При этом данные по ряду серьезных правонарушений - в частности, преступлений сексуального характера и убийств - приводились в одной общей категории "другие" без дальнейшей классификации.

Поэтому Харберса обвинили в попытке скрыть цифры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нидерланды, Статистика, Марк Харберс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день
02 Поздравления с Днем Николая Чудотворца: стихи и открытки
03 Приметы и обряды на 22 мая – День Николы Вешниго
04 Сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
05 Никакого коллапса не случится: в АП прокомментировали решение Гройсмана уйти в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ
Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ
Украинские военнослужащие попали в плен боевиков
Украинские военнослужащие попали в плен боевиков
Указ Зеленского о роспуске Рады обжалуют в КС
Указ Зеленского о роспуске Рады обжалуют в КС
Маникюр 2019: идеи космического маникюра (Фото)
Маникюр 2019: идеи космического маникюра (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь