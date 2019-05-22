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Зеркаль обещает объяснить, почему исчез указ о ее назначении в АП

Зеркаль обещает объяснить, почему исчез указ о ее назначении в АП
11:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль пообещала объяснить причину исчезновения с сайта президента Украины указа о ее назначении на должность главы Администрации президента.

Заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль у себя на странице в Facebook прокомментировала ситуацию с назначением ее кандидатуры на должность заместителя главы Администрации президента и почему с сайта главы государства исчез соответствующий указ.

Зеркаль пообещала вечером дать четкое объяснение, почему указ пропал из сайта главы правительства. При этом, она отметила, что дело не в должности. Зеркаль также поблагодарила всех за поддержку и уверила, что не хочет таким способом держать людей в напряжении.

С официального сайта президента Владимира Зеленского исчез указ № 309 от 21 мая о назначении Зеркаль на должность заместителя главы АПУ.  Как сообщают СМИ, Зеркаль вроде бы соглашалась быть только уполномоченным по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Богдана.

Ранее сообщалось, что заместителями главы Администрации президента назначены советник нового президента Руслан Рябошапка, ранее занимавшая должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, представитель Зеленского Кирилл Тимошенко и представитель избирательного штаба Зеленского Юрий Костюк.

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Назначение, Владимир Зеленский, Указ Президента Украины, Елена Зеркаль, Заместитель главы АП.
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