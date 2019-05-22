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Ляшко на велосипеде: депутат купил себе транспорт за 3 тысячи гривен и готов ездить на нем в Раду

Ляшко на велосипеде: депутат купил себе транспорт за 3 тысячи гривен и готов ездить на нем в Раду
13:24 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: 112 Украина

Новости Украины: Олег Ляшко заявил, что купил себе велосипед за 3 тысячи гривен, чтобы ездить по правительственному кварталу.

Лидер РПЛ Олег Ляшко заявляет, что приобрел себе велосипед украинского производства, на котором уже начал передвигаться по правительственному кварталу в Киеве.

Как сообщает "112 Украина", такое заявление Ляшко сделал перед внеочередным заседанием парламента.

"Вчера велосипед, на котором я приезжал в Администрацию президента, это был арендованный велосипед. Сегодня я купил велосипед украинского производства, Киевский велосипедный завод. У них там немного продают - обращаюсь к украинцам: покупайте украинские велосипеды! Я принял для себя решение в правительственном квартале ездить исключительно на велосипеде. Я сейчас приехал в парламент, только у меня были встречи, на которые я ездил на велосипеде, и это уже мое решение, которое я не изменю", - заявил парламентарий.

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"Украинский велосипед, который стоит 3 тысячи гривен", - уточнил Ляшко стоимость своего транспорта.

Накануне лидер Радикальной партии Олег Ляшко приехал на консультацию парламентских фракций с президентом Владимиром Зеленским на велосипеде.

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Верховная Рада, Олег Ляшко, Велосипед.
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