Из фракции БПП официально вышли четыре нардепа

Новости Украины: Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко объявила о выходе из фракции БПП четырех народных депутатов.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" народных депутатов Светланы Залищук, Сергея Лещенко, Мустафы Найема и Аркадия Корнацкого.

"Согласно поданным заявлениям и ч.3 ст.60 Регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы Петровны, Корнацкого Аркадия Алексеевича, Лещенко Сергея Анатолиевича и Найема Мустафы из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде", - сказала Геращенко с трибуны парламента на внеочередном заседании в среду.

Напомним, народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко заявили, что подали заявления на выход из президентской фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте еще 28 февраля.

Зампредседателя фракции Алексей Гончаренко сообщил, что члены партии "Блок Петра Порошенко. Солидарность" на съезде должны решить, лишать ли депутатских мандатов этих парламентариев. Съезд так и не собрался.

Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко еще в 2017 году призывала Залищук, Лещенко и Найема выйти из состава фракции БПП из-за поддержки действий экс-главы Одесской ОГА Михела Саакашвили.