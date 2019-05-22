Посол ЕС ждет от новой власти развития принятых реформ

Новости Украины: Хьюг Мингарелли подчеркивает необходимость продолжать внедрение реформ, фундамент которых был заложен в последние пять лет.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли подчеркивает важность обеспечения новой украинской властью устойчивого развития реформ в стране.

Как передает корреспондент, об этом посол ЕС сказал во время выступления на форуме Реанимационное пакета реформ в рамках подготовки к третьей Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится 2-4 июля 2019 года в Торонто (Канада).

”Я советую вам бороться и обеспечить устойчивое развитие реформ вместо того, чтобы был обратный процесс пересмотра реформ”, - подчеркнул Мингарелли.

При этом он заявил, что реформаторы из гражданского общества совместно с международными партнерами Украины ”должны сделать все возможное, чтобы создать правильные условия для нового политического руководства для закрепления того, что было сделано в последние пять лет”.

”Мы должны позаботиться, чтобы огромные изменения, которые происходят в вашей стране в течение последних пяти лет, не стали жертвой какого-либо регресса”, - отметил Мингарелли.

Он добавил, что необходимо сделать все, чтобы новое руководство Украины опиралось на те достижения, которых удалось добиться за последние пять лет.

Таким образом посол ЕС указал на важность сохранения устойчивости процесса реформ в Украине.