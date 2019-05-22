САП после заявления Крючкова открыла дело на Порошенко

Новости Украины: САП внесла в ЕРДР сведения о завладении госимуществом группой высокопоставленных лиц, среди которых заявитель указал Порошенко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ряду статей Уголовного кодекса Украины после заявления руководителя компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова относительно правомерности действий пятого президента Украины Петра Порошенко, других высших должностных лиц, народных депутатов и руководителей крупных предприятий.

Сведения внесены в ЕРДР по результатам личного приема руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким Крючкова, сообщается на странице САП в Фейсбуке в среду.

"По результатам личного приема заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Назара Ивановича гр. Крючкова Д.В. относительно правомерности действий бывшего президента Украины, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов Украины и руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%, принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований по следующим фактам: относительно преступной деятельности служебных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины; (…) относительно преступной деятельности служебных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля", - говорится в сообщении.

В САП уточнили, что в заявлении Крючкова указано, что служебные лица и члены наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" совместно с должностными лицами ФГИ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

"Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины", - подчеркивает САП.

Результатом таких преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО "Центрэнерго" путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. При этом средства в сумме более 6 млрд грн, которые должны были быть получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО "Центрэнерго" и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в 2016-2018 годах.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Что касается преступной деятельности служебных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля, то в заявлении отмечается, что служебные лица этого общества по предварительному сговору с поставщиками угля ООО "Укрвуглетрейдинг", ООО "Шахтарсктранс" и другими закупали уголь на общую сумму около 170 млн грн по завышенной стоимости, в том числе используя фиктивные предприятия.

Действия этих должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, внесены сведения в ЕРДР по факту завладения служебными лицами ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и ПАО "Укргидроэнерго" по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами этих предприятий путем незаконной передачи имущества "Нижнеднестровской ГЭС" в пользу "Укргидроэнерго" на сумму 1089821303,03 грн; приобретения в 2010-2015 годах товаров, работ и услуг в ООО "Консорциум", НПО "Укргидроэнергострой", ООО "ШДСУ", ООО "Грин Лайт", ООО "Будмонтажсервис 1", ООО "Укренэрджи" и ООО "Кабельтехпостач" по завышенным ценам; проведения оплаты в пользу частных субъектов хозяйствования за работы, которые фактически не выполнялись.

В целом, как указывает САП, размер ущерба интересам государства и других акционеров указанных хозяйственных обществ превышает 2,2 млрд. грн.

Действия этих должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ЕРДР также внесены сведения относительно злоупотребления служебным положением служебными лицами ПАО "Черкассыоблэнерго" и ПАО "Азот".

Согласно заявлению, отдел принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы Украины осуществляет выполнение судебного решения о взыскании с ПАО "Азот" в пользу ПАО "Черкассыоблэнерго" задолженности на общую сумму 1,276 млрд грн. В ходе исполнительного производства должностные лица "Черкассыоблэнерго" и "Азот", злоупотребляя служебным положением, заключили мировое соглашение о рассрочке долга и его выплате частями на счет со специальным режимом использования согласно графику в период с апреля 2019 по март 2027 года. При этом условия соглашения сформулированы таким образом, что оно фактически не может быть выполнено из-за изменения модели рынка электроэнергии Украины с 1 июля 2019, прекращения использования счетов со специальным режимом и прекращения деятельности облэнерго в качестве поставщика электроэнергии.

Кроме того, график погашения задолженности составлен таким образом, что в первые 4 года она подлежит погашению только на сумму 4,7 млн грн в месяц, а инфляционные потери подлежат выплате в 2027 году.

Действия этих должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Д.Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Д.Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Он был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Д.Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.