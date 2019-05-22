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Начальник Госохраны Гелетей попросил у Зеленского отставки

Начальник Госохраны Гелетей попросил у Зеленского отставки
17:45 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Начальник УГО Валерий Гелетей гордится своей работой в ведомстве и благодарит личный состав.

Начальник Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей подал рапорт об освобождении с занимаемой должности на имя президента Украины Владимира Зеленского.

"Прошу Вашего решения об увольнении меня с должности начальника УГО Украины по собственному желанию", - говорится в тексте рапорта от 22 мая, скан-копию которого Гелетей опубликовал на своей странице в Facebook. 

Комментируя поданное заявление, начальник УГО отметил, что гордится каждым своим рабочим днем в ведомстве и поблагодарил личный состав. "Вместе с тем, понимаю, что новоизбранный президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - отметил Гелетей.

Он пожелал своему преемнику силы, мудрости и сил в службе. 

"Уходя с поста руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу Государству, Народу, Закону", - резюмировал Гелетей. 

Как сообщалось, Гелетей был назначен начальником УГО 15 октября 2014 года. Перед тем он более трех месяцев возглавлял Минобороны.

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Уго, Валерий Гелетей, Управление Госохраны, Управление государственной охраны.
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