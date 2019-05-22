В Минюсте напомнили, что глава АП Богдан подлежит люстрации

Новости Украины: Статус должности главы Администрации Президента не освобождает Богдана от осуществления меры по очистке власти.

Статус должности главы Администрации Президента по закону о госслужбе не имеет значения, ведь Закон об очистке власти четко называет эту должность.

Об этом написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов на странице в Facebook.

В частности, он отметил, что должность главы Администрации Президента прямо указана в ч. 5 ст. 2 "Закона об очищении власти", как таковая, относительно которой осуществляются меры по очистке власти (люстрация).

"Статус этой должности по Закону "О государственной службе" не имеет значения, ведь профильный Закон об очистке власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе. Так же не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения", - сообщил Петухов.

В то же время он подчеркнул: "Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять". "Люстрация была одной из первых требований Революции Достоинства и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона", - добавил заместитель министра юстиции.

Он также подчеркнул, что обязанность соблюдения требований законодательства об очистке власти возложена на руководителя соответствующего органа. "Министерство юстиции предоставляет разъяснения и контролирует исполнение закона. Мы готовы это сделать и в этом случае", - отметил Петухов.

Также заместитель министра отметил, что в реестре люстрированных лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия закона на основе его положения, вместо этого лица, оставившие свои должности до вступления в силу закона, не внесены в реестр.

В то же время, подчеркнул Петухов, запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц, внесенных в реестр люстрированных лиц.