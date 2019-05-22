Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша

Новости Украины: Пятый президент Украины Петр Порошенко призывает демократов к объединению на фоне решений Владимира Зеленского.

Экс-президент Петр Порошенко призвал все демократические силы немедленно начать переговоры о формате участия в парламентских выборах, чтобы не допустить реванша антиукраинских сил.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на "Книжном Арсенале", сообщает корреспондент.

"Ситуация, складывающаяся в политическом пространстве, абсолютно требует переосмысления позиции всех демократических сил. Я подчеркиваю, что сегодня нужно или объединение, или очень жесткая координация всех демократических сил для того, чтобы не допустить реванша. И я призываю сейчас демократические силы немедленно начать переговоры о формате участия в избирательной гонке. Для меня это является абсолютным приоритетом", - сказал Порошенко.

Комментируя роспуск парламента президентом Зеленским, Порошенко подчеркнул, что демократия - это процедура, а Конституция - Основной Закон государства, который обязательно нужно соблюдать.

"Верховную Раду можно распускать не тогда, когда захочется президенту, даже если это для него нужно, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий главы государства", - подчеркнул экс-президент.

В этом контексте Порошенко констатировал, что на сегодняшний день положения Конституции не были соблюдены, а новая команда начала деятельность с нарушения Основного Закона.

"Это точно не может не вызывать беспокойство. Но отдельно хочу отметить, что каждый настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам... В ближайшее время мы соберем съезд партии, где будет очень серьезный ребрендинг партии, где будет проведено очень серьезное переформатирование и обновление и партии, и партийного списка", - сообщил Порошенко.

Он добавил, что в его команде твердо убеждены в необходимости участия в парламентских выборах, чтобы защитить евроатлантические и европейские достижения Украины, и не дать развернуть страну назад в сторону России и остановить начатые реформы.

По словам Порошенко, то, что сегодня происходило в Верховной Раде, когда "втихаря ускоренными темпами" пытались изменить избирательное законодательство в пользу закрытых списков, - это "точно не избирательная реформа и точно не то, в чем сейчас нуждается Украина".