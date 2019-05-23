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Геращенко требует от АП обнародовать стенограмму встречи на Банковой

Геращенко требует от АП обнародовать стенограмму встречи на Банковой
12:33 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко потребовала от президента Украины опубликовать стенограмму встречи с лидерами фракций о роспуске Рады.

Первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко у себя на странице в Facebook потребовала обнародовать стенограмму встречи Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством парламента относительно роспуска Верховной Рады, которая прошла 21 мая.

Геращенко в очередной раз напомнила о своей позиции касательно незаконности решения новоизбранного Президента о досрочных выборах, а соответствующий указ Зеленского о роспуске парламента назвала неконституционным.

По ее мнению. новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский руководствуется политической целесообразностью и желанием по максимуму использовать свой рейтинг для создания своего правительства и парламента. 

Рассказывая о впечатлениях о встрече с президентом Украины она отметила, что для нее было очевидно, что вся встреча была формальностью и решение уже было принято. Она подчеркнула, что с точки зрения законности - оснований для роспуска Верховной рады нет.

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Геращенко поделилась, что во время консультаций обсуждались три главных вопроса, главная из которых - освобождение украинских заложников и политзаключенных Кремля.  Первый вице-спикер сообщила о готовности передать все документы новоизбранной власти , чтобы максимально способствовать процессу освобождения.  Она отметила, что это общее дело, в котором все должны стать союзниками. Кроме того, Геращенко во время консультаций обращала внимание Зеленского на недопустимые сексистские заявления некоторых членов его команды.

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Ирина Геращенко, Стенограмма, Встреча Зеленского с лидерами фракций, Встреча Зеленского с руководством парламента.
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