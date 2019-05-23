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Какие партии проходят в парламент: опрос

Какие партии проходят в парламент: опрос
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фот: rada.gov.ua

Новости Украины: В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина".

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент по пятипроцентному барьеру могли бы пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", ВО "Батькивщина", свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг данным, партию "Слуга народа" готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 8,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,3%, ВО "Батькивщина" – 7,1%.

Партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,2%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 3,2%.

Среди, кто определился с выбором (1 тыс 591 респондент), за партию "Слуга народа" проголосовали бы 39,9% из всех опрошенных, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 11,2%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" набирает 9,9%, ВО "Батькивщина" – 9,6%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,7%. Высокие шансы преодолеть проходной барьер и у партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, за которую проголосовали бы 4,3% определившихся с выборов.

За партию "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" проголосовали бы 3,2% определившихся с выбором, за партию Святослава Вакарчука – 3%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%. Объединение "Самопомич" поддержали бы 2%, Всеукраинское объединение "Свобода" -1,9%, партию Владимира Гройсмана – 1,4%, "Гражданскую платформу Надежды Савченко" – 1,2%, Аграрную партию – 1,1%. Остальные партии не готовы поддержать более 0,5% опрошенных.

У партии "Слуга народа" наибольшая поддержка на юге страны (58,7% среди определившихся с выбором), равная в центре и на востоке страны, ниже на Донбассе и самая низкая на западе Украины (29,9%).

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Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы поддержать 37,7% определившихся респондентов на Донбассе и 22,1% на востоке, при том значительно меньше в других регионах. "Блок Петра Порошенко "Солидарность", напротив, имеет относительно высокую поддержку на западе (15,7%) и в центре (11,9%) страны, и значительно ниже в других регионах.

У ВО "Батькивщина" относительно равномерная поддержка (8,4-11,2%) почти во всех регионах, кроме Донбасса, где за нее проголосовали бы менее 1% определившихся с выбором. У партии "Сила и честь" наибольшая поддержка в центре страны (8,2%), значительно ниже на востоке, в остальных регионах она в пределах 2,3-2,8%.

"Гражданскую позицию" с большим отрывом поддерживают на западе Украины (12,3%), в остальных регионах менее 4%, на Донбассе отмечается нулевая поддержка политсилы.

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Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга - временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны Роллингу является уменьшенной копией общей выборки.

В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2 тыс 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%.

Во время первой волны роллинга 24-31 мая было заменено 250 анкет. Ошибка выборки не превышает 2,2%.

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Верховная Рада, Батькивщина, Парламент, Блок Петра Порошенко, Выборы в Раду, "Слуга народа", Оппозиционная платформа - За жизнь.
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