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Кличко уволил руководителей одного из департаментов КГГА

Кличко уволил руководителей одного из департаментов КГГА
12:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителей департамента социальной политики КГГА.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) и поручил уволить директора тендерного комитета этого департамента и руководителей структурных подразделений, причастных к нарушениям законодательства.

Как сообщается на официальном сайте КГГА в четверг, такое решение было принято после проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности департамента на основании информации, обнародованной в некоторых СМИ, и по обращениям предпринимателей.

"Во время проверки, проведенной департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, установлены нарушения, в частности, тендерного законодательства, игнорирование принципов открытости и прозрачности, пренебрежение экономией и эффективностью в работе департамента социальной политики. Материалы аудиторской проверки направлены в правоохранительные органы для соответствующего реагирования", - говорится в сообщении.

Кличко надеется, что пешеходный мост построят ко Дню Киева

Кличко заявил, что "проверка эффективности использования бюджетных средств продолжается и в других департаментах".

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Департамент соцполитики КГГА.
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