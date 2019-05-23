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В ЦИК прокомментировали обжалование указа Зеленского о роспуске Рады

В ЦИК прокомментировали обжалование указа Зеленского о роспуске Рады
14:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: По словам главы Центризбиркома, соответствующая жалоба пока не зарегистрирована в Верховном суде.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что обжалование указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.

"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", - сказала она на брифинге в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

В то же время, Слипачук отметила, что пока нет официально зарегистрированной жалобы в Верховном суде по данному вопросу.

Как сообщалось, общественная организация "Спильна справа" подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

"Спильна справа" обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном суде Украины", - написал лидер общественной организации Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде

По его убеждению, выборы должны проходить по открытым спискам, а кандидаты должны подавать декларации.

Указ президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер" 23 мая. Таким образом, этот указ вступил в силу.

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Верховный суд, Центризбирком, Татьяна Слипачук, Роспуск Рады.
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