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Зеленский пояснил цель референдума о мирных соглашениях с РФ

Зеленский пояснил цель референдума о мирных соглашениях с РФ
15:58 Чт, 23 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Вынесение вопроса о мирных соглашениях с РФ на референдум (опрос) не будет иметь законодательной инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества, сообщается на официальном сайте главы государства. 

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский во время встречи с общественными активистами в четверг в администрации президента.

Участники встречи, среди которых были волонтеры и бывшие военные, согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.

Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

Зеленский подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Как сообщалось, 21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. "Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он.

Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал проведение такого референдума недопустимым: "В стране есть опасения, что это - капитуляция, а никак не "мирное соглашение". Он посоветовал команде Зеленского "развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, напрямую угрожающим целостности и суверенитету нашего государства".

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Украина, РФ, Референдум, Владимир Зеленский.
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