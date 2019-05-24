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Украинский политзаключенный Клых объявил голодовку

Украинский политзаключенный Клых объявил голодовку
09:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мать пленника Кремля Тамара Клых сообщила, что ее сын Станислав объявил голодовку.

Украинский политзаключенный Кремля Станислав Клых, отбывающий в РФ 20-летний срок заключения, объявил голодовку.

Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур в Facebook со ссылкой на мать узника.

"Сегодня позвонила мама Станислава Клыха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное - забвение!" - написала Щур.

По ее словам, голодовка политзаключенного - это "крик о помощи, адресованный новому президенту".

Как сообщалось, 26 мая 2016 года суд Чечни приговорил Николая Карпюка до 22,5 годам заключения, Клыха - к 20 годам. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. При этом стороной обвинения не было представлено никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.

Сколько украинцев незаконно удерживаются в российских тюрьмах

Станислав Клых отрицает обвинения и отрицает то, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный потерпел принудительное психиатрическое лечение по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 100 украинских политзаключенных.

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Россия, Голодовка, Политзаключенные, Станислав Клых, Украинский политзаключенный.
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