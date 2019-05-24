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Непогода на Закарпатье: Зеленский готов лететь в регион

Непогода на Закарпатье: Зеленский готов лететь в регион
11:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины: Владимир Зеленский готов прибыть на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с и.о. главы Закарпатской областной государственной администрации Ярославом Галасом ситуацию с паводком на Закарпатье и заверил в готовности в случае необходимости посетить область для контроля ликвидации последствий стихии.

Как сообщается в пятницу на сайте Закарпатской ОГА, президент Зеленский накануне в четверг, 23 мая, позвонил Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка на Закарпатье.

"И.о. главы ОГА доложил о ситуации по районам области в бассейне рек Уж, Тиса и Боржава, о количестве подтопленных дворов и сельхозугодий, разрушенных берегоукреплений и объектов инфраструктуры, возможных человеческих жертвах (несчастный случай с 11-летним школьником в Воловце, который упал в реку и пока не найден)", - сказано в сообщении облгосадминистрации.

Также Галас сообщил о заседании оперативного штаба региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором даны поручения относительно действий при паводке.

"Более полная картина по разрушительным последствиям стихии будет известна на следующей неделе, сразу после того, как комиссии по районам проведут "инвентаризацию" и оценят нанесенный ущерб", - сообщил Галас.

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Вместе с тем, по его словам, уже сейчас понятно, что Закарпатской области придется обращаться к Кабинету министров Украины с просьбой выделить области из резервного фонда средства для ликвидации последствий непогоды.

"Президент поручил облгосадминистрации держать ситуацию под контролем и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка", - сказал Галас.

Как сообщалось, по информации ГСЧС, по состоянию на утро пятницы, 24 мая, в Закарпатской области подтопленными остаются 23 жилых дома и 241 домохозяйство.

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Закарпатье, Река, ГСЧС, Паводок, Владимир Зеленский, Закарпатская ОГА, Подтопления, Котельница.
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