Меркель и Зеленский обсудили переговоры в "нормандском формате"

Новости Украины: Ангела Меркель и Владимир Зеленский подтвердили интерес к продолжению переговоров в "нормандском формате".

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого, обсуждались минские договоренности.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Его комментарий по поводу разговора опубликован на сайте немецкого правительства.

Основными темами обсуждения были двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на востоке Украины, сообщил Зайберт.

"Обе стороны подчеркнули необходимость полной реализации Минских договоренностей и заинтересованности в продолжении тесного сотрудничества в Нормандском формате. Они договорились с этого и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении Зайберта.

На сайте украинского президента информация о проведенной разговор пока отсутствует.

Напомним, ранее новоназначенный заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко сообщил, что президент работает над тем, чтобы активизировать переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.