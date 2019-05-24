Порошенко анонсировал большой съезд БПП 31 мая

Съезд политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" состоится 31 мая, сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Я здесь, чтобы услышать ваши мысли. И на большом съезде, который состоится 31 мая, я очень надеюсь, что большинство мнений, которые будут высказаны сегодня в ходе обсуждения, точно войдут в программные документы обновленной партии, вашей партии", - сказал он на форуме общественной организации "Солидарна справа громад" в пятницу в Киеве.
По словам Порошенко, на съезде планируется масштабное обновление БПП.
"Наша политическая сила приняла абсолютно четкое решение с первых секунд: мы идем на выборы, принимаем участие в выборах и обязаны там победить", - сказал Порошенко.
Он рассчитывает, что к нему присоединяться другие партии из демократического лагеря.
"Устранением препятствий для этого объединения является обновленная партия с новым названием, с новым руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев", - сказал Порошенко.
Он высказал надежду, что обновление "Солидарности" затронет кадры, программу, идеологию.
"Новая Украина требует новой политики", - подчеркнул Порошенко.
Ранее в этот день источник в партии сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг и сменить свое название на "Европейскую солидарность".