Порошенко анонсировал большой съезд БПП 31 мая

Новости Украины: Петр Порошенко ожидает на съезде "БПП "Солидарность" 31 мая обновления программы партии, идеологии и кадров.

Съезд политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" состоится 31 мая, сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Я здесь, чтобы услышать ваши мысли. И на большом съезде, который состоится 31 мая, я очень надеюсь, что большинство мнений, которые будут высказаны сегодня в ходе обсуждения, точно войдут в программные документы обновленной партии, вашей партии", - сказал он на форуме общественной организации "Солидарна справа громад" в пятницу в Киеве.

По словам Порошенко, на съезде планируется масштабное обновление БПП.

"Наша политическая сила приняла абсолютно четкое решение с первых секунд: мы идем на выборы, принимаем участие в выборах и обязаны там победить", - сказал Порошенко.

Он рассчитывает, что к нему присоединяться другие партии из демократического лагеря.

"Устранением препятствий для этого объединения является обновленная партия с новым названием, с новым руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев", - сказал Порошенко.

Он высказал надежду, что обновление "Солидарности" затронет кадры, программу, идеологию.

"Новая Украина требует новой политики", - подчеркнул Порошенко.

Ранее в этот день источник в партии сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг и сменить свое название на "Европейскую солидарность".