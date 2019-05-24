Климкин: Я считаю важным, чтобы Зеркаль довела до конца все наши иски против РФ

Новости Украины: Климкин считает, что Зеркаль должна довести до конца иски Украины против РФ в международных судах.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль должна довести до конца иски Украины против Российской Федерации в международных судах.

"Я считаю очень важным, чтобы она довела (до конца – Ред.) все наши иски против России", - сказал он в интервью "Вiкна-Новини" на телеканале СТБ.

Климкин, который 17 мая написал заявление об отставке, также указал, что готов помогать новому президенту Зеленскому там, где нужно, потому что Украина ему небезразлична.

Глава МИД сообщил, что во время встречи с Зеленским и разговора о возможных кандидатах на пост министра иностранных дел президент спрашивал его о том, кто "ориентируется в вопросах внешней политики, кому можно доверять профессионально". "Фамилия Елены (Зеркаль – Ред.) там была", - отметил он.

21 мая 2019 года президент Украины Зеленский подписал указ о назначении Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины. Однако 22 мая Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП.

Позднее 22 мая Зеркаль пояснила, что она в настоящее время остается на должности замглавы МИД и надеется продолжить свою работу. "Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься", - написала Зеркаль на своей странице в Фейсбуке.

Она поблагодарила за теплые отзывы в контексте ее возможного назначения на должность замглавы администрации президента, заметив, что, "возможно, это когда-нибудь и произойдет".

"Должности важны в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами. Поэтому, после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента, продолжаю реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел. У нас много вызовов, дел и идей, которыми нужно заниматься каждый день", - констатировала Зеркаль.

Среди своих важных задач на ближайшее будущее Зеркаль назвала 25 мая, когда Международный трибунал ООН по морскому праву объявит решение относительно украинских военных кораблей и моряков, захваченных российской стороной. "А уже с самого начала июня – двухнедельные слушания в Гааге…" – добавил она.