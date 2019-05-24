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Гройсман анонсировал создание своей собственной политической силы

Гройсман анонсировал создание своей собственной политической силы
21:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Политическая сила Гройсмана будет называться "Украинская стратегия".

Премьер-министр Владимир Гройсман, который подал в отставку, анонсировал создание своей политической силы "Украинская стратегия".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина", сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Я буду идти в парламент и хочу создать свою политическую силу, сформировать команду людей с опытом. Политическая сила будет называться "Украинская стратегия", - сказал Гройсман.

Глава правительства отметил, что в числе реформ, которые надо продолжить и завершить - реформа медицины, дальнейшие изменения в пенсионной системе и остальные новации, которые были начаты за последние три года.

Как сообщалось ранее, 23 мая Гройсман подал заявление об отставке в Верховную Раду.

Гройсман о своей отставке: Формат работы правительства изменится

Отставка премьера влечет за собой отставку всего состава правительства, в таком случае парламент формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, которые определены Конституцией.

Текущий состав Кабинета министров выполняет свои обязанности до избрания нового правительства.

Гройсман возглавил правительство 14 апреля 2016 года.

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Верховная Рада, Кабмин, Досрочные выборы, Владимир Гройсман, Украинская стратегия.
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